Экс-президент Петр Порошенко обратился к музею Гончара с предложением организовать выставку картин из его коллекции уже после того, как Госбюро расследований вызвало его на допрос по делу о незаконном вывозе полотен из страны.

Об этом в комментарии "Громадському" сообщил директор музея Петр Гончар.

Так, по словам Гоначра, предложение организовать выставку он получил 22-23 мая. Отметим, что ГБР опубликовало повестку о вызове Порошенко на допрос утром 22-го числа.

По словам Петра Гончара, в музее сейчас нет экспозиции из-за того, что там ждут средства на ремонт после затопления, которое произошло 2 года назад, поэтому в последнее время выставки делают экспромтом.

"Мне предложили сделать презентацию из частной коллекции Петра Порошенко. И я согласился, потому что это интересно. Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию до 10 июня (когда откроют музеи в пределах завершения карантина - Ред.). Владелец захотел сделать презентацию для прессы", - сказал Гончар.

По словам директора музея, он не знал, что в день презентации Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР.

Напомним, Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос на 11:00 26 мая. Его собирались опросить по делу о 43 вывезенных из страны картинах. Речь идет о полотнах русских мастеров, которые находились в частной коллекции президента, но покинули страну. Среди них работы Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Однако экс-президент в ГБР не явился. Его защитник заявил, что Порошенко не получил повестку.

Петр Порошенко во время, на которое был назначен допрос, устроил выставку своей коллекции картин, которые проходят по этому делу. Презентация проходила в музее Гончара, там побывали следователи ГБР.

"Страна" подробно разбиралась, что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.

Также мы писали, что ГБР 27 мая вызвало Порошенко на допрос сразу по двум уголовным делам - о картинах и записях разговоров с Байденом.