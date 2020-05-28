Власти Норвегии изучили данные о числе заражений коронавирусом в стране и заявили, что введенный в середине марта карантин был совершенно бесполезен. Оказалось, что карантин объявили, когда страна уже находилась на пике заболевания. После этого число заболевших постепенно уменьшалось. Об этом пишет издание The Spectator.

По мнению директора Норвежского института общественного здравоохранения Камиллы Столтенберг, скорее всего, можно было обойтись и без введения жесткого карантина.

"Вместо этого мы могли бы оставить границы открытыми и просто соблюдать меры предосторожности, чтобы замедлить распространение вируса",- заявила специалист.

Власти страны также оценили урон, нанесенный сфере образования: из-за закрытия школ потенциальный доход выпускников снижается. По мнению Столтенберг, школы были недостаточно хорошо подготовлены к переходу на дистанционное обучение.

По последним данным, в Норвегии 8401 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 235 человек погибли, а 7727 - выздоровели. В начале мая правительство начало ослаблять карантинные меры.

Ранее "Страна" писала о том, что Пенсионный фонд Норвегии впервые начнет продавать свои активы из-за коронакризиса.

Также мы сообщали, что в Норвегии поместили в карантин круизный лайнер с более чем тысячей пассажиров на борту.