Итальянские правоохранители разоблачили деятельность мафиозного картеля. Его участники - государственные служащие и предприниматели - передавали контракты на выполнение госзаказов в пользу криминального клана ндрангета, основанного в 1991 году.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В рамках операции по пресечению деятельности преступной группировки около 500 сотрудников итальянской налоговой полиции Guardia di Finanza проводят десятки арестов в разных городах и регионах Италии: в Калабрии, на Сицилии, в Милане, Ломбардии, Пизе, Болонье, Риме и других.

Также идет конфискация предположительно принадлежащих преступникам активов и предприятий на сумму более 103 миллионов евро.

Налоговая полиция собрала доказательства причастности к преступному сговору 11 госчиновников. Операция, как уточняется, стала кульминацией расследования махинаций и мошенничеств с госпотавками предпринимательского крыла ндрангеты.

В Италии постоянно проводят масштабные операции по борьбе с мафией. Например, летом 2017 года на юге страны полиция задержала 116 членов 24 мафиозных кланов.

А год спустя были пойманы 45 членов Коза Ностра и "крестный отец" сицилийской мафии.