Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба отреагировал на историю о 46 младенцах, которых не могут забрать из киевского отеля из-за закрытия границ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 28 мая.

Как считает Кулеба, коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который по сути покупает дорогой товар – ребенка.

При этом он поставил в один ряд фиктивные семьи, гомосексуальные пары и насильников, которые, по его словам, могут становиться отцами детей от суррогатных матерей: "Реклама СМ, которая сегодня везде, "кричит" нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда "супругами" могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники".

По словам уполномоченного, реклама суррогатного материнства также не говорит о том, что "Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу".

"Об отношении к самой женщины – ведь по сути это эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок", - говорит Кулеба.

В качестве примера он привел один из договоров, который подписывает суррогатная мать перед предоставлением " услуги":

"Пунктом 2.4 обязанности суррогатной матери, женщина, подписывающая соглашение, фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться за каждый свой шаг, быть готовым встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия.

Согласно договору, суррогатная мать не имеет права на ребенка, которого родила. Она обязуется передать ребенка сразу после родов (пункт 2.4.25) акушерке. А в случае, если родители от этого откажутся, она вынуждена отдать ребенка в государственное учреждение.

При этом она не имеет права на информацию о генетических родителях – кто они, где будет жить ребенок. И обязуются не искать ребенка после рождения (согласно пункту 2.4.26)".

"В соответствии с пунктом 4.11 суррогатная мать должна вернуть все средства, потраченные на нее потенциальным родителям, если, по их требованию при отсутствии медицинских противопоказаний (которые выявляет эта же клиника), откажется от прерывания беременности".

По его словам, такой формат "передачи" ребенка превращает ребенка в объект договора, товар, за который платят. А если "товар" не подходит – договор предусматривает возможность его лишиться.

"В частности, "отклонение от нормы" трактуется им как "наличие врожденных и/или наследственных заболеваний, других патологий, пороков развития ребенка или любые недостатки у здорового ребенка, как, например, недостатки веса, роста и тому подобное". То есть из-за того, что ребенок меньше весит - от него могут избавиться? Это не возможность для бездетных пар. Это зарабатывание денег на торговле детьми", – добавляет Кулеба.

"2.4.43 суррогатная мать соглашается присматривать за собственным ребенком, если у ребенка будет инфекционная болезнь, а также изменить ее место проживания с 7 месяца беременности. Кто-то интересовался, как чувствуют себя дети суррогатной матери? Как мамина беременность, которая потом исчезает, влияет на них? Женщина – это по сути инкубатор, который не имеет права на собственное тело", - пишет Кулеба.

Напомним, в киевском отеле "Венеция" содержатся 46 младенцев, которых произвели на свет украинские суррогатные матери для иностранцев.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Киеве застряли десятки младенцев "на экспорт".