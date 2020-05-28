14-летние украинцы смогут получить id-карту с номером ИНН. Facebook/ Міністерство цифрової трансформації України

Украинцы, которым в этом году исполняется 14 лет и которые намерены получить ID-паспорт, смогут одновременно с документом получить и номер налогоплательщика. В Министерстве цифровой трансформации уверяют, что на заполнение заявления для этого уйдет всего 15 минут. 

Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

Комплексная услуга для подростков ID-14, которая предусматривает одновременное оформление первого паспорта и номера налогоплательщика, уже заработала. Она предоставляется бесплатно. Во время карантина услуга доступна по месту обращения, а после его завершения - по месту жительства.

Воспользоваться услугой ID-14 можно: 

  • во всех отделах Государственной миграционной службы,
  • в сети центров "Паспортный сервис",
  • в некоторых Центрах предоставления админуслуг, которые предлагают паспортные услуги. 

"Запуск услуги ID-14 уменьшает бюрократическую нагрузку на граждан, минимизируя количество визитов в госорганы. Отныне дети при достижении 14 лет могут одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика, потратив до 15 минут времени на заполнение заявления", - сообщают в Минцифры.

При этом ID-карту с номером налогоплательщика, действительную в течение четырех лет, обещают выдать уже через 20 дней после подачи заявления. 

С собой для подачи заявления необходимо взять: 

  • свидетельство о рождении, 
  • справку о регистрации места жительства (при наличии),
  • документы, удостоверяющие личность одного из родителей.

Кроме того, сообщается, что Минцифры в сотрудничестве с депутатами Рады разработали предложения к изменению Налогового кодекса, после принятия которых ID-карта с номером налогоплательщика на ней будет иметь такую ​​же юридическую силу, как документ, официально подтверждающий номер. 

Как получить паспорт вместе с номером налогоплательщика. Инфографика: Минцифры

Как получить паспорт вместе с номером налогоплательщика. Скриншот Facebook Минцифры

Напомним, ранее Минцифры анонсировало возможность открытия банковского счета онлайн.

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