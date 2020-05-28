Правоохранители задержали заместителя мэра Борисполя и его сообщника по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на странице в Facebook.

"По данным следствия, чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде трех квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника. Заместителя городского головы и посредника задержали правоохранители после получения части неправомерной выгоды - документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир", - говорится в обнародованном.

По информации Офиса, во время оформления задержания посредника прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказали сопротивление работникам полиции. В результате задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан.

"По данному факту внесены сведения в ЕРДР, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК Украины)", - добавили в ведомстве.

Так, заместителю городского головы и посреднику готовится уведомление о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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