"Ну, ты же нагуляла". Врач Охматдета на приеме пытался изнасиловать украинскую певицу
Украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о том, что ее пытался изнасиловать медик, когда она пришла к нему на прием с маленьким ребенком. Инцидент произошел 21 год назад в одном из медучреждений столицы.
Об этом она рассказала во время онлайн общения с певицей Олей Поляковой в Instagram.
"Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня добиваться - в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну, ты же нагуляла", - сообщила Матвиенко в эфире.
На приеме певица находилась со старшей дочерью Ульяной. Тогда Антонине было 19 лет.
"1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому не позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то", - поделилась 39-летняя певица.
По ее словам, в случае отказа медик пригрозил ей "сделать проблемы" ее ребенку. Исполнительница тогда сказала настойчивому мужчине, что у нее мать известная артистка. Только это спасло ее.
Как рассказала артистка, позже она сообщила о случившемся свекрови. Затем приехал брат Антонины и решил вопрос.
Матвиенко отказалась назвать имя и фамилию врача.
"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма", - заявила артистка.
Отметим, что первого ребенка Матвиенко родила в 18 лет. Сейчас она замужем за певцом Арсеном Мирзояном. У них есть общая дочь Нина, которой исполнилось четыре года.
Семья Мирзоян-Матвиенко. Instagram/tonya_matvienko
Нина Матвиенко с дочерью Антониной. Instagram/tonya_matvienko
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