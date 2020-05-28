Украинская певица Тоня Матвиенко сообщила о том, что ее пытался изнасиловать медик, когда она пришла к нему на прием с маленьким ребенком. Инцидент произошел 21 год назад в одном из медучреждений столицы.

Об этом она рассказала во время онлайн общения с певицей Олей Поляковой в Instagram.

"Мы попали в Охматдет, ко мне пришел врач и стал меня добиваться - в 19 лет. Он меня прижал и сказал: "Ну, ты же нагуляла", - сообщила Матвиенко в эфире.

На приеме певица находилась со старшей дочерью Ульяной. Тогда Антонине было 19 лет.

"1999 год, телефонов нет, все были на даче, никому не позвонить. И он себе решил, что я такая глупая малолетка, родила, потому что лазила где-то", - поделилась 39-летняя певица.

По ее словам, в случае отказа медик пригрозил ей "сделать проблемы" ее ребенку. Исполнительница тогда сказала настойчивому мужчине, что у нее мать известная артистка. Только это спасло ее.

Как рассказала артистка, позже она сообщила о случившемся свекрови. Затем приехал брат Антонины и решил вопрос.

Матвиенко отказалась назвать имя и фамилию врача.

"Я помню и год, и день, когда прибыла. Можно поднять материалы, посмотреть, работает ли этот врач. Потому что это такая травма", - заявила артистка.

Отметим, что первого ребенка Матвиенко родила в 18 лет. Сейчас она замужем за певцом Арсеном Мирзояном. У них есть общая дочь Нина, которой исполнилось четыре года.

Семья Мирзоян-Матвиенко. Instagram/tonya_matvienko

Нина Матвиенко с дочерью Антониной. Instagram/tonya_matvienko

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Тра 2020 р. о 11:58 PDT

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