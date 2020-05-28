37-летний гражданин Черногории Питер Радуй Зинце, являющийся одним из лидеров наркокартеля "Кавач", в которого вечером 26 мая стреляли в Печерском районе Киева, находится в реанимации в критическом состоянии. Об этом пишет черногорское издание Vijesti .



Как сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, три пули попали в грудь Зинце. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции. По данным неофициальных источников, один из киллеров, 30-летний Стефан Джукич, въехал в Украину по поддельному паспорту гражданина Северной Македонии.



Издание пишет, что он и житель Подгорицы 30-летний Эмиль Тузович предположительно принадлежат к уголовному клану Бар во главе с Аланом Козаром. Согласно данным полиции, они тесно связаны с преступным кланом "Скаляр", с которым враждовал Зинце.

Напомним, расстрел наркобарона из Черногории попал на видео.

Также мы сообщали, что киллеров-иностранцев, расстрелявших в центре Киева черногорца-наркобарона, задержали в Одессе.