"Укрзализныця" (УЗ) которая готовится к запуску первых поездов после карантина, записала полуторачасовое видео со звуками поездами и видом из окна.

Соответствующее видео обнародовано на YouTube канале УЗ.

В "Укрзализныци" заявили, что это видео создано для тех, кто скучает по путешествиями, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе.

ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) - это приятное ощущение, которое возникает в результате звуковых и визуальных стимулов - от шепота, шелест и тому подобное.

"Друзья, мы очень за вами соскучились. Даже сели писать очередной трогательный манифест, но поняли, что у нас есть несколько лучше слов. Это наш магически гипнотический чух-чух - язык железной дороги, с детства является предвестником приключений и особой колыбельной.

Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном ", - написали в описании видео.

Напомним, с 1 июня в Украине запустят первые поезда после карантинных ограничений. Первыми в списке стали 14 направлений в области, где перешли на очередные этапы выхода из карантина. "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов онлайн и в кассах.

Также сообщалось, что на все поезда будут продавать только половину мест, чтобы поддержать меры по предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, при проверке билетов или на входе у каждого пассажира будут проверять температуру.