В 2020/21 учебном году в школьной программе выделят время для корригирующего обучения, в ходе которого учителя диагностируют, усвоили ли ученики во время карантина тот материал, который они должны были изучить дистанционно за время карантина.

Об этом со ссылкой на исполняющую обязанности министра образовании и науки Украины Любомиру Мандзий сообщает "Интерфакс-Украина".

"В календарно-тематическом планировании на 2020/2021 год министерство предусматривает проведение так называемого корригирующего обучения... Мы предусмотрим корригирующее обучение, чтобы учителя могли понять, диагностировать ситуацию с усвоением материала, который попал на период карантина, обобщить материал, подытожить и закрепить этот материал за предыдущий учебный год", - сказала Мандзий.

Напомним, с сентября в украинских школах начнут больше использовать технологии дистанционного обучения.