В Министерстве иностранных дел Украины провели мониторинг планов иностранных государств по возобновлению регулярного авиасообщения.

Об этом сообщает Украэрорух в четверг, 28 мая, на своей странице в Facebook

Как отмечается, некоторые страны во время пандемии решили не вводить запрет на международное авиасообщение. Это, в частности, Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (но аэропорт в Праге не работает). Национальный Катарский авиаперевозчик Qatar Airways остается одной из немногих авиакомпаний мира, которая регулярно осуществляет коммерческие пассажирские и грузовые перевозки в ряд стран Западной Европы, Азии и в Австралию.

Кроме того, в ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран. В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не раньше чем 15 июня.

До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут закрыты. А с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению. Некоторые страны закрывали международное авиасообщение частично, в частности с определенными ограничениями относительно въезда или выезда иностранцев. Например, Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Авиасообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация закрыла Дания.

Ограничения относительно цели поездки и категорий лиц ввела Испания. Ослабление ограничений на осуществление путешествий ожидается с 22 июня. Италия определила исчерпывающий перечень аэропортов, которые имеют право обслуживать рейсы в условиях карантина, в частности в Болонье, Милане, Риме и Турине. В Канаде международные авиарейсы осуществляются лишь в 4 аэропорта страны (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто).

Восстановление международных рейсов с Китаем зависит от планов конкретной авиакомпании и текущего состояния карантинных мероприятий в стране назначения. Финляндия пока позволяет осуществлять ограниченное количество авиарейсов. В Словении открыты для международного сообщения три аэропорта в г. Любляна, г. Марибор и г. Порторож.

Ведомство сообщает, что во многих странах еще нет официальных данных относительно даты возобновления международных перелетов.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может открыть международное авиасообщение уже в июне, если заболеваемость коронавирусом продолжит падать.

Также сообщалось, что 15 июня в Украину вернутся международные авиаперевозки, но станет обязательной двухнедельная изоляция после них.