В Житомирской области суд признал мелким хулиганством поступок учительницы одной из сельских школ, которая по ошибке отправила в Viber-группу свое фото в обнаженном виде. Инцидент произошел 9 апреля в селе Макаровка Попельнянского района.

Поступок учительницы возмутил некоторых участников группы, и они пожаловались на нее правоохранителям. В итоге через 10 дней протокол об административном правонарушении рассмотрели в суде.

"В судебном заседании лицо, привлекаемое к административной ответственности, вину в совершенном правонарушении, предусмотренном статьей 173 КУоАП, признала и пояснила, что данное фото хотела направить своей дочери с целью получения консультации у врача, о проведении медицинского вмешательства", - говорится в решении суда.



Действия, судя по всему, уже немолодой женщины расценили как мелкое хулиганство и наказали ее штрафом в 51 гривну.





Ранее "Страна" писала о том, что в элитной школе под Одессой учительница ударила коленом в пах восьмилетнего ученика, который посмел без разрешения выйти в туалет.

Также мы сообщали, что учительница объяснила "Стране", почему ошибаются педагоги, которые ведут онлайн-уроки.