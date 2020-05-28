Украинские ученые считают, что страна уже прошла пик заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил президент НАН Украины, академик Анатолий Загородний в четверг, 28 мая, передает УНН.

"Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, - пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - сказал Загородний.

Как он отметил, согласно прогнозам, если бы власти ввели карантинные ограничения всего на одну неделю позже, то количество заболевших было бы больше в 3-4 раза.

Напомним, по данным на утро 28 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 382 человек.

О том, что Украина прошла пик пандемии коронавируса еще три недели назад, главный санврач Ляшко сообщал в начале месяца.