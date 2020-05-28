В Украине, несмотря на прохладный и дождливый май, ожидается жаркое лето. Температура поднимется до +25 градусов и выше уже в начале июня.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида, видео обнародовано в YouTube.

"Лето в Украине будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с пятого числа, температура повысится и будет расти до 25 и больше градусов", - сказал Николай Кульбида.

По его словам, дожди, которые в последние дни накрыли всю Украину, являются благом, так как им предшествовала засуха. Впрочем, скоро осадки закончатся. По данным Кульбиды, лето-2020 в стране будет жарким, с большим количеством дней, когда воздух будет прогреватся до +25...+30 градусов и даже сильнее.

"Другого лета не будет. Нужно рассчитывать на то, что лето будет жарким, с грозами. Конечно, будут какие-то опасные природные явления, такие как локальное выпадение града, шквалы, сильные ливни", - сказал он.

Кульбида о погоде - с 01:55:30

Напомним, в Укргидрометцентре также объяснили, что дождливый и нежаркий май является для страны нормой, а еще сообщили о греческом климате на юге Украины.