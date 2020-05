Тема №1 в США - массовые протесты, которые всколыхнули город Миннеаполис после убийства чернокожего мужчины белым полицейским.

Силовики применили к протестующим, которые требуют честного правосудия, слезоточивый газ и светошумовые гранты. Один из митингующих скончался. Копов, которые участвовали в задержании погибшего, уволили. С заявлением выступил президент Дональд Трамп.

По последним данным, Миннеаполис уже в огне. В городе, судя по кадрам, много раненых.

"Страна" рассказывает об этой истории, публикует фото и видео с места событий.

Миннеаполис - город на севере США, крупнейший в штате Миннесота. 25 мая там произошло задержание афроамериканца Джорджа Флойда, которое привело к смерти мужчины.

Полицейские приняли Флойда по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. В Сети опубликовано видео (приводим ниже), на котором видно, как коп несколько минут подряд прижимал шею мужчины коленом. Флойд в это время из последних сил повторял: "Мама, мама!" и "Я не могу дышать".

Несмотря на это, полицейский не остановился. Вскоре задерживаемый мужчина потерял сознание. Его забрали в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

В свое оправдание копы заявили, что были столь жестоки, поскольку Флойд сопротивлялся. Хотя на кадрах этого не видно, а оружия при нем не нашли. Важно отметить и то, что удушающий прием, который был применен, не разрешен в США.

Беспорядки в Миннеаполисе. Фото: Carlos Gonzalez/Star Tribune/twitter

В итоге четырех полицейских, которые участвовали в задержании, уволили. Стартовало расследование гибели мужчины, в нем принимает участие ФБР.

Кадры с последними минутами жизни Джорджа Флойда начали транслировать по всем каналам. Американцы и жители Миннеаполиса в частности возмутились случившимся. Они не верят, что копы понесут наказание.

Темнокожие Миннеаполиса требуют правосудия. Фото: Carlos Gonzalez/Star Tribune/twitter

Причина так полагать - статистические данные, которые говорят о проявлении расизма по стороны силовиков. Из 100 тысяч темнокожих жителей США 96 погибают от рук полицейских, это вдвое больше, чем такой показатель для белых американцев. Еще один аргумент митингующих - известные громкие дела такого же рода.

Американские СМИ сообщают, что убийство Флойда напоминает смерть Эрика Гарнера в 2014 году. Темнокожий мужчина погиб при задержании полицейскими в Нью-Йорке. Тогда офицер убил его смертельным ударом. Он был уволен из органов, однако не был привлечен к уголовной ответственности.

Уже на следующий день после гибели Флойда в Миннеаполисе на улицу города вышли тысячи протестующих - независимо от цвета кожи и социального статуса. Они разрисовывали краской полицейские машины, бросали в силовиков камнями и коктейлями Молотова. В ответ копы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате протестов погиб один протестующий. Он был застрелен в эпицентре беспорядков. Предположительно, его убил владелец ломбарда, который сказал, что этот человек грабил его магазин.

Митингующие скандировали последние слова погибшего: "Я не могу дышать", а также кричали: "Честное правосудие!" По ходу протеста они стали грабить местный магазин - чтобы были чем забрасывать копов.

С заявлением выступил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Он призвал возбудить уголовное дело против полицейского, который по факту задушил задерживаемого. "Почему человек, который убил Джорджа Флойда, не находится в тюрьме? Если бы вы сделали это, или я сделал это, мы бы сейчас оказались за решеткой", - заявил Фрей на брифинге, обращаясь к прокурорам.

В это время в Федерации полицейских Миннеаполиса - профсоюз, представляющий копов, заявили, что офицеры сотрудничают со следователями и что "не время спешить с их осуждением"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на происходящее в Миннеаполисе. Он написал в Твиттере, что хочет, чтобы расследование ФБР было ускорено и что высоко оценил всю работу, проделанную местными силовиками.

"Мое сердце обращается к семье и друзьям Джорджа. Справедливость восторжествует!" - написал Трамп.

В это время жители Миннеаполиса собираются митинговать непосредственно возле дома копа, в результате действий которого погиб чернокожий мужчина.

Обстановка в городе накаляется.

Это ночью там прошли погромы и грабежи магазинов с их последующими поджогами.

Миннеаполис выглядит, как поля боя, по нему ходят раненые люди.

Некоторые протестующие разбили двери полицейского участка, где работали уволенные офицеры, другие разрисовали краской полицейские машины. Во время акции люди бросали камни и бутылки с водой в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Также сообщается, что участники акции подожгли расположенный неподалеку магазин автомобильных запчастей. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил главу штата Миннесота Тима Уолза ввести в город Национальную гвардию, сообщает Star Tribune.

Протест подхватили и толпы сторонников движения Black Lives Matter ("Жизни черных важны") в Лос-Анджелесе. Как пишет CBS Los Angeles, несколько человек разбили стекла двух машин патруля, после чего акция переросла в беспорядки. Произошли серьезные столкновения с полицией, некоторые люди начали сжигать флаг США.

Также сообщается об арестах и госпитализации одного из протестующих, упавшего с машины. В Департаменте полиции предупредили о недопустимости противоправного поведения, одновременно с этим заверив, что разделяют негодование общества в связи с делом Джорджа Флойда.

Несмотря на то, что организаторы призывали митингующих к ненасильственному протесту, некоторые участники акции призывали убивать копов и грабить магазины. Так мирный протест перерос в массовые беспорядки. Сотни людей приняли участие в поджогах по всему городу. Одновременно по всему городу начались грабежи магазинов. Особенно пострадали ликеро-водочные маркеты. Мародеры разбивали окна и выносили оттуда весь товар. Остановить их было некому, потому что вся полиция была занята сдерживанием протестов, происходящих по всему городу.

The fire at AutoZone seems to have started back up; there are least five separate fires going, of varying sizes. pic.twitter.com/rTuzaG6g6k