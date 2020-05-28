Решение суда Германии об отказе в экстрадиции бывшего нардепа Александра Онищенко могут пересмотреть при появлении в деле новых обстоятельств. Такое заявление сделали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, добавив, что Высший антикоррупционный суд Украины продолжает слушать уголовное производство против Онищенко.

Об этом говорится на странице САП в соцсети Facebook.

"Вместе с тем, отмечаем, что это решение суда Ольденбурга не влияет на рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего нардепа, которое слушается Высшим антикоррупционным судом, поскольку еще 21 января 2020 судом в порядке ч.3 ст.323 Уголовного процессуального кодекса Украины предоставлено разрешение на специальное судебное разбирательство, то есть в отсутствие обвиняемого (in absentia)", - говорится в сообщении.

При этом в САП заявили, что бывший народный депутат может в любой момент вернуться в Украину и участвовать в судебных заседаниях.

Напомним, накануне суд в Германии отказал Украине в экстрадиции Александра Онищенко, а также отменил арест и освободил его из-под стражи. Экс-нардеп фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" во время пребывания народным депутатом. В июле 2016 Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко к тому времени уже уехал за границу. Он называет свое дело сфабрикованным по приказу экс-президента Петра Порошенко.

Ранее Онищенко рассказал, как в Германии подготовили его арест. Он связывал эти действия с тем, что готовился поехать в США для передачи информации о коррупции Байдена в Украине.

Также мы сообщали, что в феврале 2020 Онищенко попросил политического убежища в Германии.