Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, против которого инициируют уголовное дело за жестокое обращение с животными, обновил аватарку своего профиля в социальной сети. На обложку он поставил милого котика.

Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook, в четверг, 28 мая.

Богдан решил поместить на обложку профиля видео взъерошенного персидского котенка, который греется на солнце.

Напомним, Богдан был главой Офиса Президента 9 месяцев. 11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака. Недавно Владимир Зеленский прокомментировал свое решение и заявил, что увольнение произошло не из-за работы Богдана, а из-за "человеческих отношений".

Также мы писали, что 25 мая Богдан в Киевском зоопарке пришел в контактную зону, где схватил за ухо козлика, который выхватил у ребенка стакан с овощами.