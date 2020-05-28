В случае увеличения количества больных коронавирусом в Киеве, власти города могут пересмотреть ослабление карантина и вернуться к тем или иным ограничениям.

Об этом во время брифинга в четверг заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы постепенно ослабляем ограничения. Наблюдаем, как в этой ситуации будет распространяться вирус. Главное - чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - отметил Кличко.

По его словам, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об условиях, при которых столица может приостановить уже введенные ранее смягчения карантина:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней составит более 24 человек на 100 тыс. населения.

Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса, - подчеркнул мэр.

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Напомним, по данным на сегодняшнее утро в Киеве второй день подряд новых выздоровевших от коронавируса больше, чем заболевших.

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