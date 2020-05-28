В Полтаве в среду вечером в собственном автомобиле Hyundai Santa Fe нашли застреленным известного в городе педагога, 56-летнего Виталия Беднину. Он почти 30 лет возглавлял областной эколого-натуралистический центр. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, выстрелив в рот из зарегистрированной мелкокалиберной винтовки.

Об этом пишет местное издание "Полтавщина".



Инцидент произошел около 20:00, на ул. Ивана Мазепы. Есть информация о том, что перед самоубийством Беднина написал предсмертную записку, в которой указал коды к банковским картам, попросил прощения и попрощался.

Известно, что Виталий Беднина возглавлял Полтавский областной эколого-натуралистический центр с 1994 года, за плечами у него было 30 лет педагогического стажа. Также он возглавлял полтавское отделение Международной ассоциации внешкольного образования. В 2019 году стал лауреатом ежегодной премии Верховной Рады.

Ранее "Страна" писала о том, что в Житомире нашли застреленным известного атошника.

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