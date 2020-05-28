Министерство обороны Украины подало иск против завода "Кузня на Рыбальском" из-за невыполнения предприятием условий контракта по производству среднего разведывательного корабля.

Договор заключили еще в 2017 году, а поставка готового товара была запланирована на 2018-2019 годы, однако завод готовую продукцию так и не передал. Сумма иска составляет 163 258 338 гривен, еще 735 700 гривен - судебный сбор.

Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении "Страны".

Так, в иске Минобороны указано, что 29 декабря 2017 года ведомство и "Кузня на Рыбальском" заключили контракт на изготовление и поставку среднего разведывательного корабля. Работы должны были завершить на протяжении 2018-2019 годов. По состоянию на февраль 2020 года корабль по контракту не изготовили и не поставили, поэтому Минобороны обратилось в суд.

При этом уточняется, что претензию по поводу невыполнения контракта направляли на завод еще в сентябре 2019 года, тогда исполнитель частично признал нарушение сроков поставки, но на ситуацию это никак не повлияло.

По контракту исполнитель должен выплачивать пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленной продукции за день просрочки, а если срок превышает 30 дней, то дополнительно взыскивается штраф в размере 7% от суммы продукции.

Поэтому Минобороны требует выплатить 111 312 504 грн пени за 150 дней просрочки, 742 083 355 гривен за сам корабль, а также 51 945 834 гривны штрафа.

Ранее "Кузня на Рыбальском" принадлежала экс-президенту Петру Порошенко и получала крупные оборонные заказы от государства. Но в 2018 году было объявлено, что завод продан предпринимателю Сергею Тигипко.

В тоже время, по мнению юриста Андрея Портнова, данная сделка могла быть использована для отмывания средств.

"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко ", - говорил Портнов в интервью "Стране".

Позже по этому поводу ГБР наало расследование уголовного производства в отношении Порошенко. В рамках этого дела суд арестовал имущество завода "Кузня на Рыбальском".