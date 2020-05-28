В Одессе в четверг, 28 мая, с утра начался сильный ливень. За три часа в городе выпало 18 миллиметров осадков.

Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что из-за дождя на улицах Балковской, Приморской, Химической и в направлении рыбного порта не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты №3,15, 18, 22,27, и троллейбусные маршруты №8,10. Кроме того, трамвай №20 из-за подтопления прекратил движение - на линию запущен автобус, который дублирует маршрут.

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активное очищение ливневой канализации - она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", - заявили в пресс-службе одесской мэрии.

Фото: "Думская"

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", в четверг, 28 мая, в Украине будет прохладно и дождливо. Осадки ожидаются во всех регионах страны. А в восточных и южных областях вероятны грозы.

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