По состоянию на утро среды, 28 мая, количество заболевших коронавирусом в Киеве возросло до 2 793 человек, 54 новых пациентов с Covid-19 обнаружили в течение минувших суток, 11 из них медики.

Об этом в четверг, 28 мая, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, опубликованного в Facebook.

Среди пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 30 женщин возрастом от 21 до 77 лет и две девочки, которым один год и 11 лет. А также 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков от 2 и 17 лет. В больницы отправили 10 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции.

За минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека, всего коронавирус побороли 506 жителей Киева.

"Второй день у нас позитивная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел, когда за сутки выздоравливает больше людей, чем число тех, у кого подтвердили коронавирус", - отметил Кличко.

В то же время Кличко отметил, что в столице растет количество инфицированных медиков. Сегодня из тех, кто заболели в Киеве более 14% медицинских сотрудников. Всего коронавирусом в городе заболели 403 медика, 17 из которых лечатся в стационарах.

Напомним, по данные на утро 28 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 382 человек.

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