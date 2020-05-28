В Черкасской области полиция задержала двоих иностранцев, которые на днях взорвали банкомат и похитили более 400 000 гривен. Инцидент произошел 19 мая в селе Шевченково Звенигородского района. При этом мощный взрыв разрушил не только банкомат, но и пристройку, в котором он находился. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Покидая место взрыва, злоумышленники потеряли там кепку и даже кроссовки, а также оставили там следы крови. По этим вещдокам полицейским и удалось выйти на след подрывателей. Было установлено, что к совершению преступления имеют отношение двое иностранцев. После ограбления они покинули территорию Черкасской области. Удалось выяснить, что один из них проживает на территории Житомирской области, другой - на Ивано-Франковщине, где их и задержали 27 мая.

По данным полиции, одного из подрывников в начале 2020 года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся сюда, но под другой фамилией.

Во время обысков полицейские обнаружили похищенные из банкомата деньги, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические вещества, а также автомобиль, который злоумышленники использовали во время совершения преступления.

Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Черкасской и других областей Украины.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст.185 (кража, совершенная в крупных размерах) УК. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове велосипедисты взорвали банкомат и унесли два миллиона.

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