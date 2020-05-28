В Министерстве иностранных дел Украины появился специальный представитель по санкционной политике. Одной из его задач называют усиление давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Так, глава ведомтсва Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. В его задачи будет входить координация деятельности министерства и взаимодействие с международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.

"Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека", - сообщает пресс-служба МИД.

Отметим, что Алексей Макеев являлся послом по особым поручениям, а с 2014 года занимал должность политического директора МИД.

Напомним, Зеленский назначил замглавы МИД Енина представлять Украину в международных судах с Россией.