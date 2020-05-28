В Каменце-Подольском Хмельницкой области 18 медиков терапевтического отделения городской больницы заболели коронавирусом. Медицинское учреждение закрывают.

Об этом со ссылкой на городского голову Михаила Симашкевича сообщает сайт "Е".

"К сожалению, есть еще 18 положительных тестов. Это медики отделения. Сейчас к нам идет областная комиссия, они хотят проверить, нет ли какой-то погрешности. Во всех медиков - никаких симптомов болезни. ПЦР-исследования им делали с помощью отечественных тест-систем. Возможно, они дали какую-то ошибку. Пока же отделение закрываем", - рассказал Симашкевич.

По его словам, всего в Каменце-Подольском коронавирус лабораторно подтвержден у 71 человека.

Вместе с тем, по состоянию на 28 мая, в Хмельницкой области было зафиксировано 407 случаев заболевания. В инфекционной больнице на лечении на тот момент находилось 53 больных Covid-19 и пять больных с подозрением.

Напомним, несколько дней назад мы сообщали, что у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы подтвержден коронавирус. Болен в том числе главный врач больницы Павел Нартов.

Вчера мы писали, что украинские медики по состоянию на 27 мая провели 1 355 ИФА-тестов на Covid-19.