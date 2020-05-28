Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе провела очередное заседание в режиме видеоконференции. На нем стороны договорились в следующий раз обсудить сформированные списки взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также продолжили обговаривать обеспечение беспрепятственного пересечения пунктов пропуска абитуриентами во время вступительной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Уточняется, что в начале встречи украинская делегация подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины на Донбассе. Также, по данным Офиса президента, представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины.

Со своей стороны украинская делегация отметила, что во время внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы 22 мая 2020 представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Кроме того, ТКГ снова обсуждала вопрос о новых участках разведения сил и средств. Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств по верификации и контроля со стороны СММ ОБСЕ.

Гуманитарная подгруппа договорилась обсудить на следующем заседании сформированные списки взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, стороны продолжили обсуждение открытия новых КПВВ на линии разграничения, в частности в Золотом. Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения пунктов пропуска абитуриентами в пределах вступительной кампании.

При обсуждении в политической группе возможности проведения выборов на территории ОРДЛО украинская сторона заявила, что голосование на неподконтрольных территориях Донбасса может произойти только после вывода российских войск и разоружения военных формирований, получения контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству.

"Во время работы экономической группы украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы, системы налогообложения может произойти в соответствии с законодательством Украины. Российская сторона не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, Россия пригрозила "непоправимыми последствиями" за попытки Украины изменить Минские соглашения.