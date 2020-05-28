Сразу пятеро депутатов покинули фракцию партии "Самопомощь" во Львовском горсовете. Заявление от имени всех на сессии горсовета зачитал один из депутатов - Тарас Кльофа. Среди причин, объясняющих такой шаг, он назвал нежелание действовать по двойным стандартам. Депутаты решили продолжить работу, как внефракционные. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы командные игроки, но мнение профессиональных сред не всегда слышат из-за авторитаризма и популизма для рейтинга. А принципиальная позиция может тянуть за собой игнорирование направлений, на которых работает депутат. У каждого есть выбор - молча соглашаться или отказаться действовать по двойным стандартам, поэтому мы приняли решение о выходе из партии и фракции и продолжим работу как внефракционные депутаты", - заявил Кльофа.

Вместе с ним из "Самопомощи" вышли депутаты Ольга Посыпанко, Елена Пасевич, Олег Береза и Игорь Стояновский.

Таким образом, фракция "Самопомощи" во Львовском горсовета уменьшилась с 24 до 19 депутатов.

Напомним, что "Самопомощь" - это политсила, в которой состоит мэр Львова Андрей Садовой. В октябре 2019 года он ушел с поста лидера партии, вместо него председателем избрали бывшего вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид, которая входила в политсовет партии.

Также мы сообщали, что соратницу Садового в горсовете Львова подозревают в хищении 1,2 млн гривен.