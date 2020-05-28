Главный санитарный врач Украины, заместитель руководителя министерства здравоохранения, Виктор Ляшко не исключил, что может выдвинуть свою кандидатуру на должность столичного головы.

Об этом он рассказал в программе телеканала Zik.

Так, на вопрос ведущей, не планирует ли главыный санитарный врач Украины идти в политику, а именно - собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, Ляшко ответил, что подумает об этом.

"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", - сказал заместитель руководителя Минздрава.

Ранее мы сообщали, что Зеленский анонсировал праймериз перед выборами мэра Киева и рассказал, кого он будет поддерживать. По его словам, в выборах будут принимать участие и представители от партии "Слуга народа", и независимые кандидаты.

Также мы писали, что в "Слуге народа" обещают выдвинуть неожиданного кандидата в мэры Киева. Замруководителя Офиса не назвал конкретную фамилию, однако заверил, что местные выборы пройдут в октябре.