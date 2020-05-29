Весенний рассвет. Фото с сайта Wallpapers
Весенний рассвет. Фото с сайта Wallpapers

Сегодня ожидается растущая Луна. Для большинства день пройдет хорошо, как будто на одном дыхании. Предлагаем вниманию читателей гороскоп для всех знаков Зодиака на последнюю пятницу этой весны - 29 мая 2020 года. 

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам в этот день следует уладить все спорные моменты, а также решить вопросы, которые оказались в подвешенном состоянии. Сегодня будьте максимально сконцентрированными, не тратьте время на пустые разговоры - только по делу.

Телец (21.04 - 20.05) 

Перед Тельцами сегодня откроются интересные перспективы. Возможно, вы будете сомневаться в правильности решения, поэтому лучше посоветуйтесь со специалистами в этой области и просчитайте все несколько раз.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецам придется решать финансовые вопросы. Будьте в этом плане бдительными. Помните, что деньги любят счет. Если отправитесь за покупками, то лучше со списком. Спонтанно ничего приобретать не стоит. 

Рак (22.06 - 22.07)

Раков ждет много работы. Чтобы она была в удовольствие, постарайтесь сделать условия труда максимально комфортными. При возникновении споров оставайтесь хладнокровными и соблюдайте чувство такта. 

Лев (23.07 - 23.08)

Возникшую сегодня лень гоните от себя прочь всеми способами. Если вы дадите слабину, то останетесь недовольными результатами дня. А если соберете волю в кулак, то достигнете больших успехов. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Этот день - сюрпризов. Но их следует сделать вам самим - для близких, друзей и коллег. Даже если нет повода. Это добавит теплоту в ваши взаимоотношения с людьми и в итоге позитивно отразится а них. 

Весы (24.09 - 23.10)  

Сегодня вас ожидает очень много разноплановых дел. Распределите их четко по времени и все успеете. В качестве награды вас ждет приятный душевный вечер в кругу семьи или друзей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Сегодня у вас могут попросить в долг. Необязательно нужно отказывать. Однако следует четко обсудить условия возврата средств. И, разумеется, не одалживайте в ущерб себе и своим планам. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Интуиция вас не подведет, а Звезды будут освещать верный путь. Поэтому полагайтесь на свои чувства и ощущения. Если возникнут сомнения, то попросите совет у своего самого близкого человека. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Часть сегодняшнего дня лучше потратить на подготовку к выходным. Чем лучше вы их запланируете, тем ярче и насыщеннее они пройдут. Вам нужен отдых, причем не столько физический, сколько моральный. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня вам будет даваться все, за что вы решите взяться. День пройдет легко и непринужденно. Не факт, что вы сможете расслабиться вечером. Но это компенсируется отличными выходными в кругу близких. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

В этот день Рыбам рекомендовано на какое-то время остаться наедине с собой и своими мыслями. Покопайтесь в них, расставьте приоритеты. В выходные отдохните, чтобы в понедельник сделать новый качественный прорыв. 

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