Без массажей, полотенец и кулеров с водой, но с бассейнами. Как будут работать фитнес-клубы и тренажерные залы в Украине
В Украине уже 1 июня возобновят работу фитнес-клубы и тренажерные залы. Также Минздрав разрешит функционирование бассейнов - но не для всех и при условии выполнения ряда правил. А вот детские и СПА-зоны, а также кабинеты массажа в спортзалах останутся под запретом.
Об этом идет речь в постановлении главного государственного санитарного врача №28 от 26 мая, обнародованном на сайте Минздрава.
Тренажерные залы, фитнес-клубы и спортивные площадки с 1 июня должны работать по таким правилам:
- Перед началом рабочего дня всем сотрудникам обязательно должны измерять температуру. Если она будет выше 37,2 градусов или же у них будут выявлены признаки ОРВИ - их не должны допускать к работе.
- Клиентам также должны обязательно проводить измерение температуры.
- На входе в заведение необходимо организовать место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.
- В зоне проведения занятий обязательно размещение дополнительных антисептиков, бумажных полотенец и урны для их утилизации.
- Разрешено одновременное пребывание клиентов с расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и 1 человека на 5 кв. м для групповых занятий (но не более 10 человек в группе).
- Групповые занятия можно проводить только по предварительной записи.
- Одновременное использование раздевалок и душевых кабин разрешается на уровне не более 50%, открывать для клиентов можно только каждый второй шкаф и душевую.
- Тренажеры для кардио-занятий, предусматривающие длительный цикл использования одним клиентом, нужно будет расположить на расстоянии не менее 2,5 м один от другого.
- Все сотрудники спортивных заведений должны будут использовать респираторы или маски и перчатки.
- Администрация заведений должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию помещений и поверхностей каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, проветривание помещений каждые 2 часа.
На период карантина запрещается:
- использование многоразовых полотенец,
- размещение печатной продукции для клиентов,
- работа детских комнат, СПА-зон, фитнес-баров и кулеров с водой,
- предоставление услуг массажа,
- одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми,
- проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групповых занятий для групп более 10 человек.
Что касается бассейнов, о запрете работы которых сообщалось ранее, согласно постановлению, их можно открыть:
- для индивидуального посещения,
- для спортивных учебно-тренировочных занятий групп 2 года обучения и старше,
- при условии пребывания на одной дорожке в 50-метровых бассейнах не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек - для групповых;
- при условии пребывания на одной дорожке в 25-метровых бассейнах - не более 2 и 3 человек для индивидуальных и групповых занятий соответственно.
Напомним, "Страна" писала о том, как киевские фитнес-клубы готовятся работать с 1 июня.
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