16 новых случаев COVID-19 подтверждено в Вооруженных силах Украины в течение минувших суток. По состоянию на 7:00 четверга, 28 мая, коронавирусом болеет 69 украинских военных. 106 человек уже выздоровели, три случая оказались летальными. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети.

"В учреждениях здравоохранения находится 8 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, в лазарете военной части Волынская область - 4 военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - 1 работник ВС Украины и Сарницкого ЦРБ - 1 работник ВС Украины ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. У военнослужащих Волынской области симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Еще восемь военнослужащих (Киевская область - пять человек, Житомирская, Волынская и Черновицкая области - по одному) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 45 человек.

Напомним, 25 мая в ВСУ была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Военный скончался от болезни во Львовской области, причем COVID-19 у него выявили посмертно.

Также мы сообщали, что на военном полигоне под Ровно зафиксировали вспышку коронавируса, но учения там продолжаются.