Во Львовской области за минувшие сутки, 70 человек заразись коронавирусом. Это новый антирекорд по заболевшим в регионе.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Плюс 70 больных коронавирус за сутки на Львовщине. Это новый рекорд и плохой звоночек для всех нас. Сегодня на сессии будем голосовать за важные решения для противодействия последствиям эпидемии, а также о закупке быстрых и других необходимых медицинских средств", - сказал Садовый.

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга заявил, что по Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ровенской области - 74, Львовской - 70 и в Черновицкой - 57, а также в Киеве - 54.

Он добавил, что ни одного нового случая заболевания не выявлено в Сумской, Луганской и Херсонской областях.

Напомним, по данным на утро 28 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 382 человек. За сутки было обнаружено 477 новых случаев Covid-19, умерли 11 пациентов, выздоровели 444 человека.

Также "Страна" сообщала, что на военном полигоне под Ровно зафиксировали вспышку коронавируса. Заразились восемь артиллеристов, их отправили в военный госпиталь.