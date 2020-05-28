Несмотря на то, что вплоть до конца мая в Украине держится прохладная и дождливая погода, температурный режим в этом месяце в 2020 году такой же, каким он был 30 лет назад. А что касается зимних и летних месяцев, их средняя температура воздуха повысилась на 1,5-2 градуса.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Май, на самом деле, не является прохладным, погода близка к норме. Немного ниже нормы будут средние значения температуры воздуха", - сказал Кульбида.

При этом процесс изменения климата в Украине все же прослеживается. Так, в зимние месяцы и летом, особенно в июле и августе, температура за последние тридцать лет повысилась на полтора-два градуса.



"Конечно, это результат глобального потепления. Средняя температура повысилась на 1,5-2 градуса за последние 30 лет. Это очень большая аномалия. Это приводит к тому, что снег, если и выпадает, то он не задерживается и тает", - сообщил Николай Кульбида.



При этом последствия потепления сильнее чувствуются в северных странах европейского континента: чем дальше на юг, тем они менее выражены. Впрочем все равно они доходят и до Украины.



"В отношении средиземноморских стран, эти изменения не такие заметные. Но там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается. Однако южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому", - сказал Кульбида.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июнь. Первый месяц лета будет довольно теплым, но количество дождей в Украине увеличится.

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