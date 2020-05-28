Греция, которая в июне разрешила прилететь туристам из 20 стран, решила построить заградительные сооружения на турецкой границе в номе (области) Эврос.

Об этом сообщил министр гражданской защиты Михалис Хризохоидис, пишет Kathimerini.

Данное заявление он сделал в ходе поездки на северо-восточную границу страны: "Этот забор будет построен для защиты интересов нашей страны", - сказал он. По словам министра, таким образом в Афинах надеются предупредить наплыв нелегальных мигрантов, которые могут снова пытаться попасть в ЕС через Турцию.

Хризохоидис при этом считает, что сейчас нет повода говорить об угрожающей ситуации на границе. "Сейчас нет никакой чрезвычайной ситуации, беспокоиться не о чем. Граница есть и будет в безопасности", - подчеркнул он.

Министр уточнил, что строительство стены усилит пограничные меры после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Напомним, что коронавирус обострил ситуацию с беженцами и их миграцией на этом участке. После того, как Турция открыла границы и перестала сдерживать поток беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака, тысячи нелегалов стали штурмовать Европу.