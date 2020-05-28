Один из четверых задержанных подозреваемых в покушении на черногорского наркобарона, в которого стреляли в центре Киева 26 мая, имел поддельные документы Северной Македонии. На самом же деле, он оказался черногорцем, который находился в международном розыске за совершенное в прошлом году убийство.

Об этом сообщает Vijesti.

Речь идет о мужчине с документами на имя Стефана Джукича. Его и еще троих киллеров из Балканских стран задержали в Одессе в ночь на 27 мая, когда они хотели бежать в Молдову.

Сначала было объявлено, что среди нападавших был македонец. Но, как выяснилось, у черногорца Стефана Джукича был поддельный македонский паспорт. Настоящая фамилия мужчины - Мандич. Он находится в международном розыске за убийство в Бари, совершенное в ноябре 2019 года. Его обвиняют в том, что он стрелял в двух людей у ​​известного бара-ресторана из автомобиля. После этого преступления Джукич бежал за границу.

Напомним, мы писали о том, что покушение произошло 26 мая в Печерском районе Киева. В мужчину выстрелили пять раз, но он выжил, его доставили в реанимацию. Жертвой покушения предположительно был 37-летний гражданин Черногории Питер Зинце, который связан с одним из балканских наркокартелей.

Также "Страна" подробно описывала, как два балканских наркоклана при помощи атошников устроили разборки в Киеве.