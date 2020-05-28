Президент США Дональд Трамп в четверг подпишет указ, который касается деятельности соцсетей.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома Кейли Макэнани.

"Президент Дональд Трамп планирует в четверг объявить об указе, направленном против соцсетей", - приводит телеканала слова Макэнани.

При этом она не уточнила никакие детали планируемого распоряжения.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести меры по регулированию деятельности соцсетей или вообще закрыть их, так как они, по его мнению, стремятся помешать республиканцам выражать свои взгляды.

"У республиканцев сложилось ощущение, что соцсети на своих платформах полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их (соцсетей) деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - написал он в своем твиттере.

Ранее Twitter присвоила одному из сообщений Трампа маркировку, которая указывала, что "твит" может содержать недостоверную информацию.

27 мая Twitter возле некоторых твитов трампа Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Американский президент написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означал, что, по мнению социальной сети, в тексте есть необоснованные заявления и недостоверные данные.

Позже американский лидер обвинил Twitter в "удушении свободы слова" и во вмешательстве в президентские выборы. Позднее он признался, что задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов.