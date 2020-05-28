В Ровенской области вспышка коронавируса произошла на военном полигоне. Заразились восемь артиллеристов, их отправили в военный госпиталь.

Об этом сообщается в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.

Об инфицировании восьми человек из Тернопольской области стало известно во время планового тестирования. Их отправили в инфекционное отделение Ровенского военного госпиталя.

В оперативном командовании "Запад" сообщают, что болезнь у военнослужащих проходит бессимптомно. Когда вспышку коронавируса выявили, на полигоне тут же провели дезинфекцию. А личный состав должен будет пройти тесты на Covid-19.

Между тем, учения на полигоне из-за вспышки инфекции не отменят.

Напомним, по состоянию на утро 28 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 382 человек.