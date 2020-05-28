Минздрав Украины рассматривает создание противоэпидемиологической службы в составе ведомства, которая выполняла бы ряд определенных важных функций. Как отдельный орган его восстанавливать не будут.

Об этом сообщил во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, в начале эпидемии в Украине была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована.

"Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации",- сказал он.

Напомним, что СЭС как отдельный орган в Украине ликвидировали еще в 2017 году во времена работы и.о. главы Минздрава Уляны Супрун. Она обвиняла ведомство в коррупции.

Степанов о создании санэпидемслужбы с 15:15

Напомним, по данным на утро 28 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 22 382 человек. За сутки было обнаружено 477 новых случаев Covid-19, умерли 11 пациентов, выздоровели 444 человека.

Также сообщали, что в Минздраве Украины надеятся на то, что в Украине не будут фиксировать новые случаи коронавируса уже с 22 июня. По словам главного санитарного врача Украины, очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет.