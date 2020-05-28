Уже на этой неделе в Украине стартует процесс сокращения тюрем, ранее анонсированный Минюстом. Ведомство огласит список из девяти учреждений, где процесс замораживания начнется в первую очередь. Далее последуют увольнение их персонала и вывоз осужденных в другие места отбывания наказания.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Mind.

Комментируя целесообразность сокращения тюрем, министр пояснил, что в Украине на сегодня заполнены только следственные изоляторы, которые закрывать не планируют. Другие же места исполнения наказания в стране не заполнены на 100%, поэтому их и хотят сократить.

"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сказал Малюська.

По словам министра, ведомство просто не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%. Впрочем, при сокращении будут рассматривать и другие учреждения

"Это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно - через определенные лобби туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", - заявил Денис Малюська.

Он также сообщил, что в течение года ожидаются изменения в законодательство, которое позволит ведомству переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности.

"Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн / мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", - сказал министр.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что происходит в тюремной системе Украины. Например, в СИЗО начали открывать платные камеры с улучшенными условиями содержания.