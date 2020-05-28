На вчерашнем заседании в Кабмине анонсировали программу по восстановлению украинской экономики, и в том числе, промышленности, которая сейчас переживает рекордный спад.

Об этом говорится в материале "Страны" "Почему рекордно ускорился обвал украинской промышленности", где приводятся детали плана.

В него еще вносят правки, но в Кабмине обещали презентацию в течение ближайших трех дней. Затем документ вынесут на общественное обсуждение.

Среди протекционистских мер, которые предлагаются правительством, можно отметить следующие:

1. Увеличение госзакупок продукции ВПК отечественого производства (могут добавить заказов на 25 млрд гривен)

2. Программа локализации для машиностроительной продукции. Есть расчеты, по которым за ближайшие 10 лет отрасль должна выйти на производство 950 тепловозов, 100 тысяч грузовых и тысячи пассажирских вагонов, 3 тысячи единиц общественного транспорта и др. Объемы госзаказов могут составить 35 млрд уже в этом году. Но по таможенным сборам будет минус 7 млрд гривен.

Имеются в виду потенциальные налоги, которые можно было бы получить, завозя импортную продукцию. То есть, по импорту планируется серьезной сокращение. Если эту программу примут, на повестку дня выйдут вопросы, почему Украина закупает, скажем, французские вертолеты или американские тепловозы вместо отечественных аналогов.

3. Разработка программы компенсации кредитной ставки при закупке отечественной индустриальной техники (станки, оборудование для ГМК и пр.), на что из бюджета может быть выделено миллиард гривен

Другая часть мер направлена на налоги, бизнес- процессы и конкурентоспособность продукции. К примеру, обсуждают следующие пункты:

1. Мораторий на увеличение налоговых ставок

2. Мораторий на проверки бизнеса

3. Своевременное возмещение НДС. Заметим, все три пункта на сегодняшний день и так действуют

4. Упрощенная реализацию металлолома госпредприятиями (что, в частности, подразумевает отмену обязательной оценки стоимости). Также предлагается провести массовую инвентаризацию, чтобы найти, что же еще можно сдать на металлолом. Это, якобы, позволит госпредприятиям избавиться от "хлама", а промышленникам — получить дешевое сырье. "Это пункт вообще выглядит очень странно в программе. Скорее, похоже на схему, чем на реальную меру по поддержке промышленности", — говорит экономист Алексей Кущ.

5. Снижение тарифов на железнодорожные перевозки. Предлагается опустить ценник до 7,5%, что позволит предприятиям сэкономить больше миллиарда гривен. Промышленники уже давно жалуются, что тарифы слишком высокие и "съедают" рентабельность. Но непонятно, какими будут последствия "скидок", ведь "Укрзализниця" не раз заявляла, что за счет грузовых перевозок дотирует пассажирские. Иначе — нужно резко повышать цены на билеты.

6. Снижение портовых сборов сначала на 10%, а потом и до 20%. А чтоб закрыть возникшую в бюджете портов брешь, предлагается снизить нормы отчисления прибыли в госбюджет для Администрации морских портов Украины — с 90% до 30% уже с июля этого года. Общая экономия для бизнеса может составить до 2 млрд гривен. Правда, что тогда будет с государственным бюджетом - непонятно.

7. Пересмотр методики и стоимости нестандартного подключения к электросетям. Экономия может составить до 2,5 млрд гривен, но порядка 0,5 млрд потеряет бюджет.

8. Уменьшение ограничения на импорт сырья, которое не производится в Украине. В частности, предлагается отменить квоты на импорт серной кислоты и пошлины на известняк и огнеупоры, а также крупногабаритные шины. Что будет стоить бюджету до 300 млн, но, по расчетам авторов программы, позволит усилить конкурентоспособность отечественной продукции

9. Госгарантии для поддержки промышленности. Восстановление работы Кредитно-экспортного агентства (которое "сократили" в ходе секвестра бюджета), продвижение экспорта на государственном уровне. Эта инициатива, бесспорно, нужная. Так как именно на политическом уровне могут быть достигнуты соглашения о поставках на отдельные рынки Африки и Азии. Но неизвестно будет ли этот механизм работать. Прежние попытки наладить "экспортную дипломатию" особого эффекта не дали.

10. Модернизация. Денег на нее государство не обещает, но может позволить использовать до 70% экологического налога (а это 4 млрд гривен)

11. Удешевление денег для промышленности за счет улучшения кредитных рейтингов. Предполагается, что, к примеру, повышение позиций Украины в рейтинге ОЭСР с 6 до 5 снизит стоимость денег и увеличит кредитные лимиты для предприятий под закупку высокотехнологического оборудования. В качестве одной из мер указано также аккуратное обслуживание госдолга и сотрудничество с МВФ, что должно повысить доверие кредиторов.

Впрочем, даже эти достаточно точечные и не очень масштабные меры по защите внутреннего рынка и отечественного товаропроизводителя могут натолкнуться на сопротивление стран Запада и международных организаций, которые в обмен на кредиты сейчас все более плотно стараются влиять на экономическую политику Украины.

"У меня есть большие сомнения, как ваши западные соседи в ЕС будут реагировать на явные механизмы поддержки отечественного производителя и протекционизм, который приобретает больших оборотов и стимулирует нежелание приобретать импортные товары", - сказал профессор Колумбийского университета Виллем Буитер на заседания Совета по экономическому развитию.

Напомним, ситуация в украинской промышленности сейчас действительно приближается к катастрофической. Если в марте падение промпроизводства составило около 8%, то в апреле - почти 17%.