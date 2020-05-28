С момента жестокого изнасилования в Кагарлыке прошло уже несколько дней. С тех пор эта история обросла новыми подробностями.

Стало известно, как потерпевшая девушка попала в полицейский участок, где над ней девять часов подряд издевались пьяные полицейские. А также о том, что из дела загадочным образом исчезла статья "пытки".

"Страна" собрала всю последнюю информацию по этому делу.

Новые подробности "допроса"

Показания девушки со слов ее адвоката указывают на то, что "вечеринка" в полицейском участке Кагарлыка планировалась заранее. В указанное время 39-летний сосед заманил свою знакомую в отделение под предлогом о даче свидетельских показаний об ограблениях в селе.

Отец троих детей, который находится в разводе, привез девушку к полицейским на автомобиле марки "Opel". После этого его след простыл и сейчас он находится в розыске.

"Привез девушку на Опеле сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто бы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка", - сообщил адвокат жертвы Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

В отделении полиции девушку ждали уже пьяные "дядя Коля" и Сережа - работники полиции. Этот "дядя Коля" раньше добивался девушку и говорил ей "будешь давать, когда я скажу, поняла". (Известно, что потерпевшая сама воспитывает дочь с ДЦП, которой 5 лет. Девочке на лечение в Киеве деньги собирали всем селом).

Далее потерпевшую начали бить и насиловать - это продолжалось с 7 вечера до 4 утра. То есть девять часов. "Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - рассказал подробности изнасилования Мельниченко.

При этом насиловал девушку подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил.

Что с полицейскими-насильниками

Голосеевский суд Киева 26 мая арестовал на два месяца без права внесения залога двух полицейских Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива. Заседание суда проходило в закрытом режиме, чтобы избавить потерпевшую от дополнительных моральных страданий.

Оба копа женаты. У 35-летнего Кузива - жена и двое детей, у Сулимы - один ребенок, которому 7 месяцев от роду.

Кузив во время заседания прятал от журналистов свое лицо, а Сулима в суде сказал журналистам, что "своей вины не признает". То же самое сказал его начальник.

Судя по комментариям представителей Офисе генпрокурора, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции Сергей Сулима подозревается в изнасиловании группой лиц.

Его бывший начальник, уволенный после преступления с должности руководителя сектора криминальной полиции Николай Кузив, получил подозрение по двум статьям - соучастие в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.

Один из подозреваемый Сергей Сулима. Фото: telegra.ph

Второй подозреваемый - Николай Кузив, который скрывал лицо от журналистов. Фото: telegra.ph

У Кузива на пальцах рук - свежие раны. Фото: telegra.ph

Интересно, что в деле об изнасиловании девушки исчезли обвинения в пытках, о которых сообщили в ГБР еще 25 мая.

Так, изначально было известно о том, что девушку насиловали, "надевая на нее противогаз, применяя наручники и осуществляя выстрелы из табельного оружия над головой".

В это же время в отделении полиции находился еще один человек, которого "допрашивали" аналогичным образом.

"... правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа".

По всей видимости, все отягчающие обстоятельства уголовного нарушения пытаются замять.

Данные ГБР от 25 мая

Уже 26 мая в ГБР обнародовали заявление о подозрениях, в которых не было информации о нанесенных пытках женщине. Зато отмечалось, что полицейские "с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину".

По словам прокурора Валерия Смирнова, на сегодняшний день нет оснований квалифицировать дело по статье 127 (пытки), но доказательства собираются.

То есть пока обвиняют по двум статьям.

Санкция части 2 статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, с сопровождением насилия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 3 статьи 152 УК Украины (групповое изнасилование) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что с девушкой

26-летняя девушка, которую в ночь на 24 мая избили и изнасиловали полицейские в отделении полиции в Кагарлыке, куда ее вызвали в качестве свидетеля, воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

Об этом рассказала жительница села Ставы, где проживает также и потерпевшая.

"Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком. Сейчас Неля уже не в больнице, а, как говорят люди, поехала в Киев в полицию давать показания", - сообщила женщина в интервью ТСН.

Она также добавила, что в полицию в Кагарлык ее вызвали по делу с кражей, которая произошла в магазине в селе. Вроде бы Неля была свидетелем этой кражи.

После того, как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия – царапинами и синяками на теле и половых органах - и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Однако, как стало известно вчера, в госпитализации жертве насилия отказали на основании того, что "сейчас негде, все лечат коронавирус". Адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко считает, что в условиях эпидемии коронавируса его подзащитную госпитализировали бы только в случае критического состояния.

Делом займется Рада. Общественный резонанс

Изнасилование в Кагарлыке так и не стало "Врадиевкой-2" (когда в 2013 году сотрудники милиции изнасиловали и подожгли девушку в поселке Врадиевка Николаевской области). Во власти никто не ставит вопросов о служебном соответствии Арсена Авакова, при котором этот инцидент - уже третий по счету громкий эпизод издевательств правоохранителей над людьм.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, пытки и изнасилования в Кагарлыкском отделе полиции не являются основанием для отставки главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз повторю: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию", - сказал заместитель главы МВД в интервью 1+1.

Между тем уже на понедельник, 1 июня, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности назначил закрытое заседание относительно жесткого преступления кагарлыкских копов.

"Мы хотели бы выяснить, было ли это системным явлением в этом подразделении, или отдельно взятым случаем. Это, пожалуй, главный вопрос, который мы хотим выяснить на этом закрытом заседании. Поскольку руководство полиции приняло решение о расформировании всего подразделения, то есть предположение, что такие случаи были нередки, а возможно, были и другие сотрудники этого подразделения, которые совершали такие действия", - сказал председатель комитета Денис Монастырский.