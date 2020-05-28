Николай Кузив и Сергей Сулима, которых подозревают в изнасиловании. Фото: facebook.com/evgeniy.melnychenko
Николай Кузив и Сергей Сулима, которых подозревают в изнасиловании. Фото: facebook.com/evgeniy.melnychenko

С момента жестокого изнасилования в Кагарлыке прошло уже несколько дней. С тех пор эта история обросла новыми подробностями.

Стало известно, как потерпевшая девушка попала в полицейский участок, где над ней девять часов подряд издевались пьяные полицейские. А также о том, что из дела загадочным образом исчезла статья "пытки". 

"Страна" собрала всю последнюю информацию по этому делу. 

Новые подробности "допроса" 

Показания девушки со слов ее адвоката указывают на то, что "вечеринка" в полицейском участке Кагарлыка планировалась заранее. В указанное время 39-летний сосед заманил свою знакомую в отделение под предлогом о даче свидетельских показаний об ограблениях в селе.

Отец троих детей, который находится в разводе, привез девушку к полицейским на автомобиле марки "Opel". После этого его след простыл и сейчас он находится в розыске. 

"Привез девушку на Опеле сосед, который заманил потерпевшую в отдел полиции будто бы на допрос по поводу ограблений в селе. 23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто бы на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка", - сообщил адвокат жертвы Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

В отделении полиции девушку ждали уже пьяные "дядя Коля" и Сережа - работники полиции. Этот "дядя Коля" раньше добивался девушку и говорил ей "будешь давать, когда я скажу, поняла". (Известно, что потерпевшая сама воспитывает дочь с ДЦП, которой 5 лет. Девочке на лечение в Киеве деньги собирали всем селом). 

Далее потерпевшую начали бить и насиловать - это продолжалось с 7 вечера до 4 утра. То есть девять часов. "Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую", - рассказал подробности изнасилования Мельниченко.

При этом насиловал девушку подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил.

адвокат Евгений Мельниченко об изнасиловании в Кагарлыке

Что с полицейскими-насильниками 

Голосеевский суд Киева 26 мая арестовал на два месяца без права внесения залога двух полицейских Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива. Заседание суда проходило в закрытом режиме, чтобы избавить потерпевшую от дополнительных моральных страданий.

Оба копа женаты. У 35-летнего Кузива - жена и двое детей, у Сулимы - один ребенок, которому 7 месяцев от роду. 

Кузив во время заседания прятал от журналистов свое лицо, а Сулима в суде сказал журналистам, что "своей вины не признает". То же самое сказал его начальник.

Судя по комментариям представителей Офисе генпрокурора, оперуполномоченный Кагарлицкого отделения полиции Сергей Сулима подозревается в изнасиловании группой лиц.

Его бывший начальник, уволенный после преступления с должности руководителя сектора криминальной полиции Николай Кузив, получил подозрение по двум статьям - соучастие в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.

оперуполномоченный Сергей Сулима на суде 

Один из подозреваемый Сергей Сулима. Фото: telegra.ph

Николай Кузив на суде

Второй подозреваемый - Николай Кузив, который скрывал лицо от журналистов. Фото: telegra.ph

Николай Кузив

У Кузива на пальцах рук - свежие раны. Фото: telegra.ph 

Интересно, что в деле об изнасиловании девушки исчезли обвинения в пытках, о которых сообщили в ГБР еще 25 мая.

Так, изначально было известно о том, что девушку насиловали, "надевая на нее противогаз, применяя наручники и осуществляя выстрелы из табельного оружия над головой". 

В это же время в отделении полиции находился еще один человек, которого "допрашивали" аналогичным образом.

"... правоохранители применили физическую силу в отношении мужчины, который в это время находился в помещении отделения полиции. Угрожая потерпевшему изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета табельного оружия над головой. В результате указанных действий потерпевший получил переломы ребер и носа".

По всей видимости, все отягчающие обстоятельства уголовного нарушения пытаются замять. 

ГБР об изнасиловании в Кагарлыке

Данные ГБР от 25 мая

Уже 26 мая в ГБР обнародовали заявление о подозрениях, в которых не было информации о нанесенных пытках женщине. Зато отмечалось, что полицейские "с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину".

ГБР об изнасиловании в Кагарлыке

По словам прокурора Валерия Смирнова, на сегодняшний день нет оснований квалифицировать дело по статье 127 (пытки), но доказательства собираются.

То есть пока обвиняют по двум статьям. 

Санкция части 2 статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, с сопровождением насилия) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 3 статьи 152 УК Украины (групповое изнасилование) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что с девушкой

26-летняя девушка, которую в ночь на 24 мая избили и изнасиловали полицейские в отделении полиции в Кагарлыке, куда ее вызвали в качестве свидетеля, воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

Об этом рассказала жительница села Ставы, где проживает также и потерпевшая.

"Зовут Неля, в селе ее хорошо знают, поскольку она воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью, на лечение которого люди собирали средства. Сельской голова также помогал. Нигде она не работает, потому что ухаживает за ребенком. Сейчас Неля уже не в больнице, а, как говорят люди, поехала в Киев в полицию давать показания", - сообщила женщина в интервью ТСН.

Она также добавила, что в полицию в Кагарлык ее вызвали по делу с кражей, которая произошла в магазине в селе. Вроде бы Неля была свидетелем этой кражи. 

После того, как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия – царапинами и синяками на теле и половых органах - и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Однако, как стало известно вчера, в госпитализации жертве насилия отказали на основании того, что "сейчас негде, все лечат коронавирус". Адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко считает, что в условиях эпидемии коронавируса его подзащитную госпитализировали бы только в случае критического состояния.

Делом займется Рада. Общественный резонанс

Изнасилование в Кагарлыке так и не стало "Врадиевкой-2" (когда в 2013 году сотрудники милиции изнасиловали и подожгли девушку в поселке Врадиевка Николаевской области). Во власти никто не ставит вопросов о служебном соответствии Арсена Авакова, при котором этот инцидент - уже третий по счету громкий эпизод издевательств правоохранителей над людьм. 

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, пытки и изнасилования в Кагарлыкском отделе полиции не являются основанием для отставки главы МВД Украины Арсена Авакова.

"Мы строим систему, при которой она реагирует на подобные события. Еще раз повторю: до Майдана подобные действия скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - у нас полная нетерпимость к пыткам и насилию", -  сказал заместитель главы МВД в интервью 1+1.

Между тем уже на понедельник, 1 июня, комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности назначил закрытое заседание относительно жесткого преступления кагарлыкских копов. 

"Мы хотели бы выяснить, было ли это системным явлением в этом подразделении, или отдельно взятым случаем. Это, пожалуй, главный вопрос, который мы хотим выяснить на этом закрытом заседании. Поскольку руководство полиции приняло решение о расформировании всего подразделения, то есть предположение, что такие случаи были нередки, а возможно, были и другие сотрудники этого подразделения, которые совершали такие действия", - сказал председатель комитета Денис Монастырский.

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