Главе Фонда госимущества Дмитрию Сениченко готовят замену. Слухи о возможной отставке Сениченко муссируются уже давно. Он считается ставленником экс-премьера Алексея Гончарука, поэтому после смены правительства заговорили и о рокировках в Фонде.

А недавно появилась информация о возможном кандидате на кресло главы ФГИ.

Как стало известно "Стране" из своих источников в Кабмине, на эту должность сейчас собеседуют Павла Куфтырева.

Широкой общественности это имя мало чем известно. Как указано на странице Института прямой демократии — общественной организации, у истоков которой стоит Куфтырев, он — "инвестор, докторант Института законодательства Верховной Рады, эксперт в области M&A, президент федерации шахмат Киева и вице-президент Федерации шахмат Украины".

Институт прямой демократии декларирует цель "вернуть украинцам узурпированную олигархами власть" и работает над соответствующими законопроектами. В качестве одного из партнеров организации указана партия "Слуга народа". В команде Института — депутат от СН Александр Мережко.

В прошлом году имя Павла Куфтырева всплыло в скандале с компенсациями жертвам Васильковской трагедии (в 2015 году под Васильковом вспыхнул пожар на нефтебазе, были пострадавшие). Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии потребовал в суде компенсаций на 2,7 млрд гривен, но Деснянский райсуд тогда этот иск отклонил. Появились подозрения, что Фонд попросту выбивает деньги. В СМИ писали, что за Фондом стоят Олег Верник, Алексей Француз и Павел Куфтырев. Покровителем Фонда, якобы, является нардеп от "Слуги народа" Олег Бодаренко.

Куфтырева также с связывали с "заказными рейдерскими атаками", в частности, на фармацевтический завод "Дарница". Интересно, что в этой истории всплыло имя также Михаила Кипермана, бывшего мужа певицы Веры Брежневой и члена набсовета близкой к Коломойскому "Укртатнафты".

Интересно, что недавно Куфтырев засветился в скандале, связанном с работающим во время карантина рестораном Николая Тищенко "Велюр". Он был одним из посетителей ресторана, а после, как выяснили журналисты Bihus.Info, отправился в бизнес-центр "Миллениум", где расположены офисы структур Коломойского.

По данным одних источников, Куфтырева в Фонд госимущества продвигает Коломойский, который сильно недоволен нынешним руководством ФГИ. Впрочем, другие собеседники "Страны" связь Куфтырева с Коломойским опровергают.

Павел Куфтырев. Фото: Павел Куфтырев/ Facebook

К Фонду госимущества у олигарха сразу несколько претензий. Главные — "Центрэнерго" и ОПЗ.

Напомним, Фонд давно пытается убрать из "Центрэнерго" людей Коломойского. Он уже поменял членов набсовета, но на этапе смены топ-менеджмента возникли заминки. Кабмин утвердил кандидатуру нового руководителя госкомпании, но приступить к обязанностям ему так и не дали. Сначала офис "Центрэнерго" в Конча-Заспе заблокировали неизвестные, а затем через суд было заблокировано внесение изменений в госреестры. Все это время, как рассказывал "Стране" глава комитета кредиторов "Центрэнерго" Дмитрий Крючков, в компании работали "схемы Коломойского".

Недавно Шестой апелляционный суд отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго". После чего поступила информация о заминировании ФГИ.

Но, как оказалось, Окружной административный суд Киева принял аппеляцию о запрете смены директора "Центрэнерго" Потапенко, воспользовавшись юридическими тонкостями закона о карантине.

"10 марта Окружной суд своим решением отменил обеспечение иска Потапенко, что и позволило Шестому административному суду принять решение. Но затем по этому же решению была принята апелляция. То есть, оспаривается не само решение Шестого админсуда (о законности увольнения Потапенко - Ред.), а снятие обеспечение иска до окончания карантина", — пояснил нам глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, это дает топ-менеджменту Коломойского отсрочку, но временную.

По Одесскому припортовому, куда, как уже писала "Страна", хотел зайти Коломойский, ситуация также складывается не в пользу олигарха. Подконтрольная ему структура выиграла тендер на поставки газа на ОПЗ, предложив высокий тариф на переработку, который эксперты тут же назвали "нерыночным". Но результаты тендера были отменены.

"Если Коломойскому удастся провести замену руководства Фонда, он, как минимум, на время может снять проблемы по "Центрэнерго" и ОПЗ. Эта "передышка" позволит заработать миллионы долларов на схемах на госпредприятиях", — пояснил наш источник.

В тоже время, другой источник, близкий к Офису президента говорит, что Куфтырев с Коломойским никак не связан.

"Он не Коломойского человек точно. Он сотрудничает с Зе-командой и, возможно, получит какую-то должность, но не в Фонде госимущества", - говорит источник.

По его словам, Коломойский действительно пытается взять под контроль Фонд госимущества. Но собирается это делать через восстановление в должности бывшего и.о. главы ФГИ Трубарова.

Подробнее о ситуации с восстановлением в должности Трубарова можно прочитать здесь.