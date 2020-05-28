Кризис станет центральной темой будущего председательства Германии в Совете Евросоюза. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа способна выйти из него более сильной, чем была до пандемии Covid-19.

Об этом пишет DW.

По словам канцлера, пандемия коронавируса показала, что ключевые изменения требуют краткосрочных решений с долгосрочными последствиями. Так, в числе других важных тем во время председательства ФРГ в Совете ЕС - отношения с Великобританией после ее выхода из состава Евросоюза, защита климата и политика предоставления убежища в Европе.

Также Меркель заострила внимание на значимости контактов с США, назвав их важнейшим партнером Европы. "Трансатлантические отношения являются несущей колонной нашей внешней политики и политики безопасности", - сказала она. Однако сейчас, по словам канцлера, сотрудничество с Америкой сложнее, чем хотелось бы.

Кроме того, Меркель упомянула и отношения с Россией, которая будучи непосредственным соседом ЕС, "создала полосу нерешенных конфликтов". Она напомнила об аннексии РФ украинского полуострова Крым и поддержке Москвой "марионеточных режимов" в самопровозглашенных республиках на востоке Украины. Россия "атакует западные демократии, включая Германию, гибридными средствами", - сказала Меркель.

К тому же сообщается, что глава германского правительства видит в председательстве ФРГ в Совете ЕС возможность придать новый импульс отношениям с Россией.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, в последний раз занимавшая этот пост в 2007-м, 1 июля по ротации сменит на нем Хорватию. А с 1 января 2021 года председателем Совета ЕС станет Португалия.

Стоит отметить, что Сорос предрекал развал ЕС. По его мнению, из-за Германии может рухнуть Евросоюз. После того как Конституционный суд Германии признал незаконной скупку гособлигаций стран ЕС Европейским Центральным Банком, в других странах также могут последовать этому примеру и отказаться следовать европейскому праву. Все это может стать угрозой для целостности Евросоюза.