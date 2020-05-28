Американский Пентагон уведомил Конгресс удовлетворенностью ключевыми реформами украинского правительства, поэтому оно может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн.

Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

По мнени чиниковников, Киев добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора.

Уточняется, что $125 млн являются второй половиной $250 млн помощи Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

По данным собеседников телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.

Решение администрации США удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.

Противники Трампа обвиняли его в оказании таким способом давления на украинское правительство с внутриполитической целью. Между тем, Белый дом настаивал, что задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в стране.