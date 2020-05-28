За минувшие сутки по числу новых случаев заболевания коронавирусом лидирует Бразилия, где диагностировали 22 301 случаев, на втором месте - США - 20 546, на третьем - Россия - 8 338. В Индии выявили 7 293 случаев, в Перу - 5772, в Чили - 3 964, в Мексике - 2 485, Великобритании 2 004.

Об этом гласят данные на сайте Worldometers.

В Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 22 301 случаев заболевания коронавирус, в США - 20 546, в России - 8 338, Индии - 7 293, Перу - 5772, Чили - 3 964, Мексика 2485, Великобритания 2 004 и другие.

26 мая в США диагностировали 19 049 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии - 15 691, в России - 8915, Индии - 5 843, Перу - 6154, Чили - 4 328, Мексика - 3 455, Иран - 2 080, Великобритания - 2 013 и другие.

25 мая в мире диагностировали 87 800 заражений коронавирусом.

По данным за 27 мая, в Соединенных Штатах Америки от Covid-19 скончались более 100 000 человек. Общее количество случаев заражения коронавируса в США составляет более 1,7 миллиона, а в некоторых южных штатах на прошлой неделе наблюдался рост числа новых случаев заболевания.

Во всем мире число случаев заражения коронавируса превысила 5,7 миллиона, а количество смертей превысило 350 000 человек.

Данные по новым случаям заболевания коронавирусом на 27 мая

Ранее мы сообщали,что вакцина против коронавируса может быть готова в США уже к концу года.

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