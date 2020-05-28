По состоянию на утро четверга, 28 мая, в Украине подтвердили уже 22 382 случаев коронавируса. Еще вчера общее количество зараженных составляло 21 905. За сутки было обнаружено 477 новых случаев коронавирусной болезни.

Соответствующие данные на опубликованы сайте Кабмина.

Так, из 22 382 пациентов с Covid-19 в Украине 8 439 уже выздоровели. Всего 658 случаев оказались летальными. За сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 444 человека.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве Украины надеятся на то, что в Украине не будут фиксировать новые случаи коронавируса уже с 22 июня. По словам главного санитарного врача Украины, очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет.

Также мы писали, что в четырех странах мира проведут всеобщую вакцинацию от туберкулеза, чтобы защититься от Covid-19.