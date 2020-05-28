В течение среды, 27 мая, противник 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Но обошлось без потерь.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил утром 28 мая.

"Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба в Facebook в четверг.

Украинскими военными зафиксированы обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Утром в среду на подступах к Марьинке был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Квадрокоптер". "Применив штатное вооружение, украинские герои сбили вражеский БПЛА", – отметили в штабе.

По опорным пунктам ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" открывали огонь из минометов различных калибров, которые давно должны быть отведенными от линии боевого соприкосновения и гранатометов.

В частности, из минометов калибра 120-мм, автоматических станковых, а также противотанковых гранатометов осуществлялся огонь у Луганского. Неподалеку Крымского и Новолуганского были использованы минометы 82-го калибра.

Напомним, что во вторник украинские позиции на Донбассе обстреляли 6 раз, один боец ВСУ погиб. В течение понедельника сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.