В Минздраве Украины надеятся на то, что в Украине не будут фиксировать новые случаи коронавируса уже меньше, чем через месяц – с 22 июня.

Об этом в заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ZIK.

"Мы говорим о 22 июня", – сказал Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, в стране не будут фиксировать новых случаев болезни.

В то же время он подчеркнул, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.

"Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай", – пояснил главный санврач, как циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания.

Видео: Facebook/ Телеканал ZIK

Напомним, что по состоянию на 27 мая в Украине подтвердили уже 21 905 случаев коронавируса. За сутки был обнаружен 321 новый случай коронавирусной болезни.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса.