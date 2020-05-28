В руководстве соцсети Twitter объяснили, что именно стало причиной сообщений о фальсификации информации под нескольими твитами президента США Дональда Трампа. Руководство социальной сети уверено, что сообщения президента США Дональда Трампа могут ввести в заблуждение избирателей.

Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

В частности, в Twitter считают, что твиты Трампа могут ввести в заблуждение относительно требований, которые необходимы для участия в избирательном процессе в США. Как пояснили в компании, поэтому два сообщения американского лидера были помечены специальным значком. "В рамках наших усилий по сохранению непредвзятости", — сообщило руководство.

27 мая Twitter возле некоторых твитов трампа Трампа появились сообщения о фальсификации информации. Американский президент написал, что голосование по почте приведет к масштабной фальсификации и подделке бюллетеней. Голубой восклицательный знак под твитами главы государства о процедуре голосования по почте означал, что, по мнению социальной сети, в тексте есть необоснованные заявления и недостоверные данные.

Позже американский лидер обвинил Twitter в "удушении свободы слова" и во вмешательстве в президентские выборы. Позднее он признался, что задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов.