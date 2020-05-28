Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) в среду приняла законопроект, согласно которому вводятсят санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств. Решение принято подавляющим числом голосов.

Законопроект был внесен сенатором Марко Рубио. В начале месяца он был принят единогласно верхней палатой Конгресса США. Теперь, после голосования в Палате представителей, он отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Уйгуры являются мусульманским меньшинством в Китае (более 10 миллионов). Большинство из них проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. По мнению многих правозащитников, они преследуются правительством Китая.

Ранее сообщалось, что в октябре-2019 в Европейском парламенте объявили лауреатом правозащитной премии имени Сахарова уйгурского ученого Ильхама Тохти. Он пятый год отбывает пожизненный срок в Китае по обвинениям в сепаратизме. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. Это коренной народ Восточного Туркестана, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию - мусульмане-сунниты.

Напомним также, что сейчас власти Соединенных Штатов работают над масштабным пакетом санкций против Китая за его якобы умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.